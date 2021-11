Imieniny Adeli 23.11. Jakie życzenia wybrać dla Adeli? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Adela ma pochodzenie germańskie. Imieniny Adeli wypadają 23 listopada oraz 24 grudnia. x000D x000D Adela jest osobą przebojową i zdeterminowaną. Zawsze ma wyznaczony cel, do którego dąży bez względu na konsekwencje. Ma własne zdanie na wiele tematów i nie słucha opinii innych osób. Cechuje ją niezależność i sumienność. Jest towarzyska, ale nie od razu przekonuje się do nowych znajomości. Nie przepada za zwierzaniem się ze swoich problemów i tajemnic. W pracy jest zdecydowana i sumiennie podchodzi do wykonywanych zadań. Ufa swojej intuicji i dzięki niej podejmuje często odpowiednie decyzje. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Prześlij Adeli miłe życzenia imieninowe

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...