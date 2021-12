Imieniny Adeli 24.12. Oryginalne życzenia imieninowe dla Adeli

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie cechy może mieć osoba o imieniu Adela?

Imię Adela ma pochodzenie germańskie. Imieniny Adeli wypadają 23 listopada oraz 24 grudnia.

x000D

Adela jest osobą przebojową i zdeterminowaną. Zawsze ma wyznaczony cel, do którego dąży bez względu na konsekwencje. Ma własne zdanie na wiele tematów i nie słucha opinii innych osób. Cechuje ją niezależność i sumienność. Jest towarzyska, ale nie od razu przekonuje się do nowych znajomości. Nie przepada za zwierzaniem się ze swoich problemów i tajemnic. W pracy jest zdecydowana i sumiennie podchodzi do wykonywanych zadań. Ufa swojej intuicji i dzięki niej podejmuje często odpowiednie decyzje. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.