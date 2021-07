Imieniny Adriana. Najbliższe wypadają 8.07. Wierszyki z okazji imienin dla Adriana

Imię Adrian ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Adriana wypadają 9 stycznia, 4, 5, 23 marca, 7 czerwca, 8, 9 lipca, 26 sierpnia, 8, 17 września oraz 2 grudnia. x000D x000D Adrian jest osobą, która dąży do wyznaczonego celu. Nigdy nie podejmuje pochopnych decyzji, woli na spokojnie zastanowić się nad rozwiązaniem. Cechuje go opanowanie i cierpliwość. Jest osobą towarzyską, ale woli mieć wąskie grono bliskich przyjaciół. Najlepiej czuje się w domowym zaciszu. Adrian jest bezpośredni i zawsze stara się mówić prawdę prosto w oczy. Lubi pomagać innych i daje dobre rady najbliższym. W pracy jest skrupulatny i staranny. Nie startuje w żadnej rywalizacji tylko w swoim tempie wykonuje obowiązki zawodowe. W grupie chętnie wchodzi w rolę przywódcy, dzięki któremu można osiągnąć sukces.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!