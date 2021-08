Imieniny Adrianny 27.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Adrianny

Imię Adrianna wywodzi się od męskiej formy łacińskiego imienia Adrian. Imieniny Adrianny wypadają 9 stycznia, 4, 5, 23 marca, 7 czerwca, 8, 9 lipca oraz 8 września. x000D x000D Adrianna jest osobą pewną siebie, która dąży do wyznaczonych sobie celów. Cechuje ją upartość i zawziętość. Niestraszne jej porażki, z których woli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jest towarzyska, ale ma nieliczne grono przyjaciół. Nie lubi być samotna, woli być w centrum uwagi. Zawsze ma swoje zdanie na każdy temat i nie liczy się z opinią innych. W pracy jest ambitna i zawsze gotowana do wykonywania zadania. Jest odporna na stres oraz wszelkie kryzysy. Nie przepada za pracą w zespole, woli działać niezależnie i samodzielnie.

Wyślij Adriannie oryginalne życzenia na imieniny

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!