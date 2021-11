Imieniny Agaty 14.11. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Agaty?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Agaty - jaka jest geneza tego imienia

Imię Agata pochodzi od greckiego słowa, które oznacza kobietę dobrą szlachetną i o wielkim sercu. Agata imieniny obchodzi 5, 15 lutego, 14 maja, 5 sierpnia, 21 września, 14 listopada, 7 grudnia.

Agata to kobieta z gorącym temperamentem. Lubi podobać się mężczyznom i zdobywać ich serca. Boi się samotności, dlatego szybko dąży do stworzenia związku. Partnerów nie wybiera bezmyślnie. Kieruje się rozsądkiem i szuka mężczyzny, który zapewni jej komfortowe i wystawne życie. Agata bowiem lubi pławić się w luksusach i relaksować się na drogich podróżach. Agata jest lubiana wśród ludzi, jednak nie potrzebuje towarzystwa do szczęścia. Wystarczy jej partner. Jednak, gdy już spotyka się ze znajomymi wiedzie prym we wszelkich rozmowach. Agata w życiu dąży do tego, by móc czerpać z życia garściami. Nie ważna jest dla niej kariera, ale ciężko pracuje, żeby stać ją było na luksus. Nie lubi być jedynie zależna od partnera, szczególnie finansowo. Jest racjonalistką i wie, że nic nie jest dane raz na zawsze.