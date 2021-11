Imieniny Agnieszki 16.11. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Agnieszce?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie cechy może mieć osoba o imieniu Agnieszka?

Imię Agnieszka pochodzi z języka greckiego i oznacza czystość oraz świętość. Agnieszka imieniny obchodzi 1, 21, 28 stycznia, 28 lutego, 2, 6, 26 marca, 20 kwietnia, 13 maja, 17 czerwca, 27 lipca, 27 sierpnia, 4 września, 11 listopada.

Agnieszka jest bardzo ruchliwa i nie potrafi usiedzieć w miejscu. Sprawia wrażenie bardzo pewnej siebie kobiety, jednak jest to tylko wrażenie. Tak naprawdę jest bardzo nieśmiała i skryta. Bardzo angażuje się we wszystkie zadania, które podejmuje. Ciężko znosi porażki, ale się nie zniechęca. Niełatwo ją zdenerwować, ale kiedy już to nastąpi trzeba nie lada wysiłku, żeby ją uspokoić. Agnieszka jest pełna wdzięku i uwodzicielstwa. Nie brakuje jej zainteresowania od mężczyzn. Szuka partnera idealnego, który będzie znosił jej huśtawki nastrojów. Gdy już założy rodzinę, będzie wzorową matką i żoną. Agnieszka ma problem z nawiązywaniem relacji, ponieważ jest bardzo nieufna. W życiu kieruje się zasadą, że nie liczy się ilość a jakość. Dlatego grono jej przyjaciół jest małe, ale za to wierne. Nie lubi pracy monotonnej i nudnej. Agnieszka lubi, jak dużo się dzieje. Ma analityczny umysł i dobrze odnajduje się w każdej sytuacji. '