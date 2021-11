Imieniny Alberta. Najbliższe wypadają 15.11. Wierszyki z okazji imienin dla Alberta

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Albert?

Albert pochodzi z języka germańskiego. Oznacza człowieka szlachetnego. Albert imieniny obchodzi 8, 25 stycznia, 18 lutego, 8, 23 kwietnia, 11 maja, 17 czerwca, 4 lipca, 24 sierpnia, 5, 14, 15, 25 września, 22 października, 15, 21, 24 listopada, 25 grudnia.

Albert to mężczyzna skromny i nieśmiały. Jego delikatność intryguje kobiety, przez co cieszy się u nich powodzeniem, jednak przez grzeczność udaje, że tego nie zauważa. Albert w relacji z kobietą nie poczyni pierwszego kroku. Rodzina jest dla niego bardzo ważna, więc gdy znajdzie odpowiednią wybrankę, będzie o nią dbał. Jednak trzeba pamiętać, że Albert nie pozwoli zrobić z siebie pantofla, chociaż tak z początku może się wydawać. Mimo że jest nieśmiały, cichy i skromny potrzebuje dużo swobody i niezależności. Jeśli kobieta będzie próbowała nim dyrygować, szybko ucieknie. Jest typem myśliciela, który często zamyka się w sobie. Nie warto go z tego letargu wybudzać, jest mu to potrzebne do regeneracji.