Imieniny Alberta. Najbliższe wypadają 21.11. Życzenia z okazji imienin dla Alberta

Albert to mężczyzna skromny i nieśmiały. Jego delikatność intryguje kobiety, przez co cieszy się u nich powodzeniem, jednak przez grzeczność udaje, że tego nie zauważa. Albert w relacji z kobietą nie poczyni pierwszego kroku. Rodzina jest dla niego bardzo ważna, więc gdy znajdzie odpowiednią wybrankę, będzie o nią dbał. Jednak trzeba pamiętać, że Albert nie pozwoli zrobić z siebie pantofla, chociaż tak z początku może się wydawać. Mimo że jest nieśmiały, cichy i skromny potrzebuje dużo swobody i niezależności. Jeśli kobieta będzie próbowała nim dyrygować, szybko ucieknie. Jest typem myśliciela, który często zamyka się w sobie. Nie warto go z tego letargu wybudzać, jest mu to potrzebne do regeneracji.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.