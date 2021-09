Imieniny Aldony 10.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Aldony?

Imię Aldona ma pochodzenie litewskie, a jego znaczenie nie jest do końca jasne. Imieniny Aldony wypadają 3 czerwca, 30 lipca, 9, 10 września, 10, 11 października. x000D x000D Aldona jest osobą energiczną i przebojową. Nie przepada za nudą i staniem w miejscu. Woli podejmować się nowych wyzwań. Nie podejmuje pochopnych decyzji i szybkich decyzji. Musi powoli przemyśleć sytuacji, aby wybrać odpowiednią opcję. Rzadko zmienia zdanie pod wpływem rad innych ludzi. Cechuje ją zdecydowanie i zaradność. Ma wielu oddanych przyjaciół. Zwierza się jedynie najbliższym. W pracy potrafi działać i analizować swoje decyzje. Cechuje ją odpowiedzialność i sumienność. Lubi podejmować się nowych projektów i nie zrażają ją porażki, z których wyciąga wnioski na przyszłość.

Wyślij Aldonie oryginalne życzenia na imieniny

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…