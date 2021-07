Imieniny Aleksandra. Najbliższe wypadają 10.07. Życzenia z okazji imienin dla Aleksandra

Aleksander jest mężczyzną o chwiejnym charakterze. Przybiera pozę groźnego i silnego mężczyzny, chociaż w głębi duszy to spokojny i wrażliwy człowiek. Zawsze staje w obronie słabszych. W życiu ceni sobie spokój i czas na oddanie się przyjemnościom, takim jak czytanie dobrych książek czy słuchanie muzyki. Ciężko jest zdobyć zaufanie Aleksandra. W miłości szuka oparcia i ciepła. Nie jest typem zdobywcy. Stawia na związki, które zaczynają się od głębokiej przyjaźni. Dom jest dla niego bezpiecznym schronieniem. Nie ucieka od obowiązków, jest bardzo pracowity i zapobiegawczy.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!