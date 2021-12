Imieniny Aleksandra. Najbliższe wypadają 12.12. Życzenia na imieniny dla Aleksandra

Aleksander jest mężczyzną o chwiejnym charakterze. Przybiera pozę groźnego i silnego mężczyzny, chociaż w głębi duszy to spokojny i wrażliwy człowiek. Zawsze staje w obronie słabszych. W życiu ceni sobie spokój i czas na oddanie się przyjemnościom, takim jak czytanie dobrych książek czy słuchanie muzyki. Ciężko jest zdobyć zaufanie Aleksandra. W miłości szuka oparcia i ciepła. Nie jest typem zdobywcy. Stawia na związki, które zaczynają się od głębokiej przyjaźni. Dom jest dla niego bezpiecznym schronieniem. Nie ucieka od obowiązków, jest bardzo pracowity i zapobiegawczy.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...