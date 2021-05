Imieniny Alfonsa. Najbliższe wypadają 1.06. Wierszyki na imieniny dla Alfonsa

Alfons to mężczyzna bardzo uczuciowy i wrażliwy. Interesuje się sztuką i fascynuje go piękno. Szuka partnerki, która okaże mu wiele zrozumienia i pozwoli zachować mu niezależność oraz swobodę. Jest bardzo romantyczny i namiętny, jednak często zamyka się w sobie. Najlepiej czuje się w zawodach artystycznych, chociaż brakuje mu pewności siebie.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...