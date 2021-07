Imieniny Alfreda. Najbliższe wypadają 4.07. Życzenia i wiersze imieninowe dla Alfreda

Imię Alfred ma pochodzenie germańskie. Imieniny Alfreda wypadają 14, 15 sierpnia, 26 października oraz 14 grudnia. x000D x000D Alfred jest osobą przebojową i ambitną. Jest przedsiębiorczy i sumienny. Cechuje go skromność i życzliwość. Nie jest zbytnio towarzyski, ponieważ przemawia przez niego nieśmiałość. Ma wąskie grono zaufanych znajomych. Lubi rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i spędzać z nimi czas. W pracy jest skrupulatny i chętnie wykonuje powierzone mu obowiązki. Jednak woli pracować niezależnie i samodzielnie niż w grupie. Największą motywację osiąga przy wykonywaniu lubianych zadań i projektów.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!