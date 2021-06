Imieniny Alicji 21.06. Życzenia imieninowe dla Alicji

Imię Alicja może pochodzić od angielskiego zdrobnienia imienia niemieckiego Adelheid, czyli Adelajda. Alicja oznacza niewiasta o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Jest także drugie prawdopodobnie pochodzenie z greckiego słowa aletheia oznaczającego prawdę. Alicja obchodzi imieniny 9, 10 stycznia, 3, 15 lutego, 18 kwietnia, 11, 18 maja, 12, 21 czerwca, 1 września, 14 października oraz16 grudnia. x000D x000D Alicja lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca na mapie. Jest to osoba zaradna, która potrafi poradzić sobie z problemami. Ponadto cechuje ją ambicja i dążenie do wyznaczonego celu. Jest to osoba kreatywna i twórcza, która wykorzystuje swój potencjał artystyczny. Alicja ma wielu znajomych, z którymi potrafi się dogadać. Jest także osobą, która wzbudza sympatie i ludzie chcą się z nią przyjaźnić. Chętnie powierzane są jej sekrety i tajemnice, ponieważ umie dotrzymać dyskrecji. Alicja jest przywiązana do swojej rodziny i respektuje ich zdanie.

Prześlij Alicji miłe życzenia imieninowe

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.