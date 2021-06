Imieniny Alicji 21.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Alicji?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie cechy może mieć osoba o imieniu Alicja?

Imię Alicja może pochodzić od angielskiego zdrobnienia imienia niemieckiego Adelheid, czyli Adelajda. Alicja oznacza niewiasta o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Jest także drugie prawdopodobnie pochodzenie z greckiego słowa aletheia oznaczającego prawdę. Alicja obchodzi imieniny 9, 10 stycznia, 3, 15 lutego, 18 kwietnia, 11, 18 maja, 12, 21 czerwca, 1 września, 14 października oraz16 grudnia. x000D

x000D

Alicja lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca na mapie. Jest to osoba zaradna, która potrafi poradzić sobie z problemami. Ponadto cechuje ją ambicja i dążenie do wyznaczonego celu. Jest to osoba kreatywna i twórcza, która wykorzystuje swój potencjał artystyczny. Alicja ma wielu znajomych, z którymi potrafi się dogadać. Jest także osobą, która wzbudza sympatie i ludzie chcą się z nią przyjaźnić. Chętnie powierzane są jej sekrety i tajemnice, ponieważ umie dotrzymać dyskrecji. Alicja jest przywiązana do swojej rodziny i respektuje ich zdanie.