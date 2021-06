Imieniny Aliny 16.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Aliny?

Alina pochodzi z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Oznacza osobę, która zachęca do działania. Alina imieniny obchodzi 16, 17 czerwca, 28 lipca, 20 października, 16 grudnia. x000D x000D Alina to kobieta prostolinijna, naturalna i przebojowa. Potrafi być bardzo uparta, ale nie lubi walczyć o swoją pozycję, dlatego najlepiej czuje się w wolnych zawodach. W życiu wybiera spokój oraz harmonię. Alina jest wspaniałą żoną i matką. O nic nie dba tak, jak o rodzinę. Od partnera oczekuję dużo ciepła i wsparcia. Alina nie wybacza zdrad. Sama jest wierna swoim ideałom. Nie warto podejmować prób okłamywania Aliny, ponieważ ta od razu odkryje kłamstwo. W przyjaźni również jest wierna do grobowej deski, choć trochę despotyczna. Lubi, gdy ludzie się jej słuchają i zgadzają z jej zdaniem.

Prześlij życzenia imieninowe dla Aliny

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!