Imieniny Aliny 16.12. Jakie życzenia złożyć Alinie?

Alina pochodzi z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Oznacza osobę, która zachęca do działania. Alina imieniny obchodzi 16, 17 czerwca, 28 lipca, 20 października, 16 grudnia. x000D x000D Alina to kobieta prostolinijna, naturalna i przebojowa. Potrafi być bardzo uparta, ale nie lubi walczyć o swoją pozycję, dlatego najlepiej czuje się w wolnych zawodach. W życiu wybiera spokój oraz harmonię. Alina jest wspaniałą żoną i matką. O nic nie dba tak, jak o rodzinę. Od partnera oczekuję dużo ciepła i wsparcia. Alina nie wybacza zdrad. Sama jest wierna swoim ideałom. Nie warto podejmować prób okłamywania Aliny, ponieważ ta od razu odkryje kłamstwo. W przyjaźni również jest wierna do grobowej deski, choć trochę despotyczna. Lubi, gdy ludzie się jej słuchają i zgadzają z jej zdaniem.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Aliny

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.