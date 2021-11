Imieniny Anastazji 11.11. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Anastazji?

Imię Anastazja ma pochodzenie greckie. Imieniny Anastazji wypadają 21 stycznia, 27 lutego, 15 kwietnia, 17 sierpnia oraz 25 grudnia. x000D x000D Anastazja jest osobą przebojową i energiczną. Wszędzie jej pełno. Ma pozytywne nastawienie do całego świata. Nie lubi stać w miejscu, woli zmiany i długie podróże. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, które sprawiają jej radość. Jest bardzo towarzyską osobą, która posiada wielu znajomych. Lubi usłyszeć ich zdanie na jakiś temat i bardzo się z nim liczy. Jest zawsze chętna do pomocy innym i służy dobrą radą. Przyjaciele cenią ją za życzliwość i serdeczność. Można jej zaufać. W pracy energicznie podchodzi do wszystkich powierzonych jej zadań. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zawsze ma motywacje do działania i nigdy się nie poddaje.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Anastazji

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!