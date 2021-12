Imieniny Andrzeja. Najbliższe wypadają 10.12. Życzenia i wierszyki na imieniny Andrzeja

Andrzej to niezwykły czaruś. Kobiece serca łamie z łatwością. Andrzej bez problemu znajdzie dobrą żonę, gdyż ma w czym wybierać. Schlebia mu, że podoba się tak wielu kobietom. W końcu jednak przychodzi czas na ustatkowanie się. Gdy stworzy rodzinę będzie wzorowym ojcem. Andrzej jest duszą towarzystwa. Nie znosi samotności. Jest mężczyzną bardzo władczym o predyspozycjach przywódczych. W jego towarzystwie za pewne nie można się nudzić. Andrzej ze względu na swoje predyspozycje świetnie będzie się czuł w pracy, która da mu chociaż odrobinę władzy. Idealne zawody dla Andrzeja: policjant, wojskowy, strażak, menedżer oraz reżyser.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

