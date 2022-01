Imieniny Andrzeja. Najbliższe wypadają 6.01. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Andrzeja

Andrzej to niezwykły czaruś. Kobiece serca łamie z łatwością. Andrzej bez problemu znajdzie dobrą żonę, gdyż ma w czym wybierać. Schlebia mu, że podoba się tak wielu kobietom. W końcu jednak przychodzi czas na ustatkowanie się. Gdy stworzy rodzinę będzie wzorowym ojcem. Andrzej jest duszą towarzystwa. Nie znosi samotności. Jest mężczyzną bardzo władczym o predyspozycjach przywódczych. W jego towarzystwie za pewne nie można się nudzić. Andrzej ze względu na swoje predyspozycje świetnie będzie się czuł w pracy, która da mu chociaż odrobinę władzy. Idealne zawody dla Andrzeja: policjant, wojskowy, strażak, menedżer oraz reżyser.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.