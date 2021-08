Imieniny Anity 24.08. Jakie życzenia imieninowe dla Anity?

Anita z łatwością zjednuje sobie ludzi. Brzydzi się kłamstwem, chamstwem i wulgarnym zachowaniem. Sama zachowuje się jak dama i tylko takie kobiety szanuje. Anita w związkach przejmuje stery. To ona czuje się, jak głowa rodziny. Mężowi i dzieciom poświęca minimum czasu. Woli całkowicie oddać się pracy i doskonalić swoje umiejętności.

Anita to imię pochodzące z języka hebrajskiego. Imieniny Anity obchodzimy 26 lipca, 17 sierpnia.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.