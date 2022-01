Imieniny Antoniego. Najbliższe wypadają 12.01. Wiersze z okazji imienin dla Antoniego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Antoni?

Imię Antoni ma łacińskie pochodzenie. Oznacza wybitnego, wspaniałego oraz doskonałego. Imieniny Antoniego obchodzi się 9, 12, 17, 19 stycznia, 6, 7, 28 lutego, 1, 28 marca, 3, 4, 10 kwietnia, 2, 3, 10, 13, 16 maja, 7, 12, 13, 14 czerwca, 1, 5, 7, 10, 24 lipca, 3, 5, 7, 24 sierpnia, 3, 24, 30 września, 17, 24, 27, 31 października, 7 listopada, 7, 28 grudnia. x000D

Antoni jest pełen cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu. Jest mężczyzną zdecydowanym i odpowiedzialnym. Czasem staje się powolny i ociąga się z podejmowaniem decyzji. Nie warto jednak go popędzać. Może zamknąć się przez to w sobie i stracić wewnętrzną równowagę. Jest świetnym kandydatem na męża i ojca. Chociaż nie jest wylewny i z trudem przychodzi mu okazywanie uczuć, jest bardzo wierny i oddany swojej wybrance. Jego życiowym celem jest założenie rodziny i stworzenie odpowiedniego azylu. Antoni najlepiej czuje się w zawodach, które wymagają odpowiedzialności, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Może to być praca jako naukowiec, menadżer lub prawnik.