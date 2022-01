Imieniny Antoniego. Najbliższe wypadają 9.01. Wiersze na imieniny dla Antoniego

Imię Antoni ma łacińskie pochodzenie. Oznacza wybitnego, wspaniałego oraz doskonałego. Imieniny Antoniego obchodzi się 9, 12, 17, 19 stycznia, 6, 7, 28 lutego, 1, 28 marca, 3, 4, 10 kwietnia, 2, 3, 10, 13, 16 maja, 7, 12, 13, 14 czerwca, 1, 5, 7, 10, 24 lipca, 3, 5, 7, 24 sierpnia, 3, 24, 30 września, 17, 24, 27, 31 października, 7 listopada, 7, 28 grudnia. x000D x000D Antoni jest pełen cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu. Jest mężczyzną zdecydowanym i odpowiedzialnym. Czasem staje się powolny i ociąga się z podejmowaniem decyzji. Nie warto jednak go popędzać. Może zamknąć się przez to w sobie i stracić wewnętrzną równowagę. Jest świetnym kandydatem na męża i ojca. Chociaż nie jest wylewny i z trudem przychodzi mu okazywanie uczuć, jest bardzo wierny i oddany swojej wybrance. Jego życiowym celem jest założenie rodziny i stworzenie odpowiedniego azylu. Antoni najlepiej czuje się w zawodach, które wymagają odpowiedzialności, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Może to być praca jako naukowiec, menadżer lub prawnik.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…