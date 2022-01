Imieniny Antoniego. Najbliższe wypadają 9.01. Życzenia imieninowe dla Antoniego

Imię Antoni ma łacińskie pochodzenie. Oznacza wybitnego, wspaniałego oraz doskonałego. Imieniny Antoniego obchodzi się 9, 12, 17, 19 stycznia, 6, 7, 28 lutego, 1, 28 marca, 3, 4, 10 kwietnia, 2, 3, 10, 13, 16 maja, 7, 12, 13, 14 czerwca, 1, 5, 7, 10, 24 lipca, 3, 5, 7, 24 sierpnia, 3, 24, 30 września, 17, 24, 27, 31 października, 7 listopada, 7, 28 grudnia. x000D x000D Antoni jest pełen cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu. Jest mężczyzną zdecydowanym i odpowiedzialnym. Czasem staje się powolny i ociąga się z podejmowaniem decyzji. Nie warto jednak go popędzać. Może zamknąć się przez to w sobie i stracić wewnętrzną równowagę. Jest świetnym kandydatem na męża i ojca. Chociaż nie jest wylewny i z trudem przychodzi mu okazywanie uczuć, jest bardzo wierny i oddany swojej wybrance. Jego życiowym celem jest założenie rodziny i stworzenie odpowiedniego azylu. Antoni najlepiej czuje się w zawodach, które wymagają odpowiedzialności, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Może to być praca jako naukowiec, menadżer lub prawnik.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....