Imieniny Antoniny 12.06. Jakie życzenia złożyć Antoninie?

Jaka jest osoba o imieniu Antonina?

Imię Antonina ma rodowód łaciński, a jego znaczenie to pochodząca z rodu Antoniuszów. Jest to także żeński odpowiednik imienia Antoni. Patronką Antonin jest święta Antonina z Nicei. Kiedy są imieniny Antoniny? Antonina może obchodzić imieniny 25 lutego, 12 marca, 3 maja, 4 maja, 12 czerwca i 31 października. Solenizantce składane są życzenia imieninowe od bliskich osób. Jest to bardzo miły zwyczaj, który wywołuje uśmiech i radość. Życzenia na imieniny są składane osobiście, poprzez smsy, kartki imieninowe oraz telefonicznie. x000D

Antonina lubi czuć się bezpiecznie, dlatego nie jest chętna do zmian. Wiąże się z tym również niechęć do podejmowania ryzyka, woli sytuacji znane i oswojone. Jest ostrożna w kontaktach z innymi osobami, nie za szybko przekonuje się do innych ludzi. Nie lubi słyszeć słów krytyki o sobie, często są rozpamiętuje. Jest szczera i ambitna, jednak nie wywyższa się ponad innych. Ceni sobie rodzinę i bliskich przyjaciół, można na niej polegać. Jest bardzo pomocna i bezinteresowna.