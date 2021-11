Imieniny Arkadiusza. Najbliższe wypadają 13.11. Wierszyki imieninowe dla Arkadiusza

Imię Arkadiusz jest pochodzenia greckiego. Imieniny Arkadiusza wypadają 12 stycznia, 4 marca, 1 sierpnia oraz 13 listopada. x000D x000D Arkadiusz jest osobą honorową i ambitną. Ma naturę ekstrawertyka. Lubi pomagać innym i zawsze można na niego liczyć. Jest towarzyski i ma wielu znajomych. Przyjaciele cenią go za życzliwość i altruizm. Lubi obserwować otaczający go świat oraz innych ludzi. W pracy jest pewny siebie i umie walczyć o swoje. Ponadto sumiennie wykonuje wszystkie powierzone mu zadania. Świetnie sprawdzi się w roli przywódcy grupy, którego z pewnością wszyscy będą słuchać. Nie boi się porażek i zawsze wyciąga z nich wnioski na przyszłość.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.