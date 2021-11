Imieniny Artura. Najbliższe wypadają 15.11. Wiersze z okazji imienin dla Artura

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Artur?

Artur to imię pochodzenia celtyckiego lub walijskiego. Artur imieniny obchodzi 7, 8 stycznia, 6 października, 15, 26 listopada, 1, 11 grudnia.

Artur to mężczyzna bardzo wrażliwy. Mocno przeżywa sprawy sercowe. Poszukuje czułości, ciepła i spokoju. Kobiety zdobywa dzięki swojej łagodności i urokowi. Artur dąży do założenia rodziny. To kandydat na wspaniałego męża oraz ojca. W życiu właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza. Nie jest to typ lekkoducha, żona nie musi martwić się więc o byt. Artur potrafi ciężko pracować, aby jego rodzinie niczego nie brakowało. Jest bardzo inteligentny, nie ma problemu z odnalezieniem się w różnych zawodach. Ma umysł analityczny i świetnie sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych.