Imieniny Augustyna. Najbliższe wypadają 28.01. Życzenia i wierszyki na imieniny Augustyna

Jaki jest Augustyn?

Imię Augustyn ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Augustyna wypadają 28 stycznia, 27 i 28 maja, 9 lipca, 24 lipca, 3 sierpnia i 28 sierpnia. x000D

Augustyn jest osobą pewną siebie i przebojową. Jest uparty i często ma własne zdanie na dany temat. Lubi podejmować się nowych wyzwań i nie przepada za nudą. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Jest chętny do pomocy i zawsze służy dobrą radą. Znajomi mogą na niego liczyć w każdej sytuacji. W pracy jest ambitny i dąży do wyznaczonego celu. Lubi pracować z ludźmi, chętnie pomaga współpracownikom. Doskonale sprawdzi się w pracy w grupie. Nie lubi monotonnych zadań, które zmniejszają jego motywację do działania.