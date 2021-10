Imieniny Augustyny 3.10. Życzenia imieninowe dla Augustyny

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Augustyny

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!