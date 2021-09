Imieniny Aurelii 25.09. Życzenia imieninowe dla Aurelii

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Aurelia?## Skąd wzięło się imię Aurelia?

Aurelia to imię pochodzenia łacińskiego od słowa oznaczającego złocista, uwieńczona. Aurelia imieniny obchodzi 25 września, 16 października, 25 listopada, 2 grudnia.

Aurelia z natury jest bardzo skromna i nieśmiała. Jest w stanie wiele w życiu osiągnąć, ponieważ czuje stałą potrzebę rozwijania się, ale mimo tego nie będzie się przechwalać. Jej skromność uznawana jest za uroczą, bo wszyscy widzą, że Aurelia jest bardzo pracowita, ambitna i inteligentna. Ma powodzenie u mężczyzn, ale zwykle tego nie zauważa. Panowie wzdychają do niej, gdyż wydaje się zbyt niedostępna, by można było ją zdobyć. Aurelia jest bardzo pomocną osobą. Potrafi zrezygnować z siebie, by pomóc komuś w potrzebie.