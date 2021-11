Imieniny Bartłomieja. Najbliższe wypadają 11.11. Wierszyki z okazji imienin dla Bartłomieja

Imię Bartłomiej ma pochodzenie aramejskie. Imieniny Bartłomieja wypadają 21 lutego, 30 kwietnia, 12, 24 czerwca, 5, 6 lipca, 24 sierpnia, 3, 4 września oraz 11 listopada. x000D x000D Bartłomiej jest osobą nastawioną na cel i wytrwałą. Ma wrodzoną konsekwencję w działaniu i zawsze trzyma się określonego planu. Ma swoje zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych. Szybko podejmuje decyzje, które nie zawsze są dobre. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ nie przepada za tworzeniem nowych relacji towarzyskich. W pracy jest energiczny i przebojowy. Zawsze wykonuje swoje zadania i dąży do wyznaczonego celu. Ma dobrą pamięć, która przydaje mu się w codziennej pracy. Nie przepada za pracą w grupie, woli pracować samodzielnie.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!