Imieniny Bartłomieja. Najbliższe wypadają 3.09. Wierszyki na imieniny dla Bartłomieja

Imię Bartłomiej ma pochodzenie aramejskie. Imieniny Bartłomieja wypadają 21 lutego, 30 kwietnia, 12, 24 czerwca, 5, 6 lipca, 24 sierpnia, 3, 4 września oraz 11 listopada. x000D x000D Bartłomiej jest osobą nastawioną na cel i wytrwałą. Ma wrodzoną konsekwencję w działaniu i zawsze trzyma się określonego planu. Ma swoje zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych. Szybko podejmuje decyzje, które nie zawsze są dobre. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ nie przepada za tworzeniem nowych relacji towarzyskich. W pracy jest energiczny i przebojowy. Zawsze wykonuje swoje zadania i dąży do wyznaczonego celu. Ma dobrą pamięć, która przydaje mu się w codziennej pracy. Nie przepada za pracą w grupie, woli pracować samodzielnie.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.