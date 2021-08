Imieniny Bartosza. Najbliższe wypadają 24.08. Życzenia z okazji imienin dla Bartosza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bartosz?

Bartosz to polska, skrócona forma imienia Bartłomiej. Bartosz imieniny obchodzi 21, 30 kwietnia, 24 czerwca, 5, 6 lipca, 24 sierpnia, 3 września, 11 listopada.

Bartosz jest typem domatora. Czas wolny lubi spędzać jakkolwiek, byle z rodziną. Nie lubi siedzieć stać w miejscu, stale musi coś robić. Po pracy lubi majsterkować lub dbać o działkę i ogród. Wadą Bartosza jest jego wybujałe ego. Partnerka musi mieć silny charakter i potrafić postawić Bartosza do pionu, inaczej swoim zachowaniem jest w stanie doprowadzić do rozpadu rodziny. W głębi serca to bardzo dobry i uczciwy mężczyzna. Potrzebuje pochwał, lecz trzeba z tym być ostrożnym, żeby nie przesadzić z karmieniem jego ego. Nie posiada szerokiego grona znajomych. Ludzie odbierają Bartosza jako tego, który się wywyższa. Jest on również bardzo pedantyczny, co większość osób może do niego zrażać. Bartoszowi to jednak nie przeszkadza, bo czas wolny woli spędzać z rodziną.