Imieniny Beaty 22.12. Jakie życzenia wybrać dla Beaty? Życzenia imieninowe idealne na sms

Beata nie jest kobietą, która pragnie piąć się po szczeblach kariery. Obowiązki stara się wykonywać sumiennie, nie próbuje jednak się przebijać i raczej trzyma się na uboczu. Bardziej pasjonuje ją działanie charytatywne i poświęcanie się dla dobra innych. Jest bardzo ciepłą i troskliwą osobą, jednak do tego stopnia, że innym ludziom ciężko jest to zrozumieć. Beata żyje według własnych zasad. Z życia stara się czerpać garściami. Kocha spędzać czas na łonie natury. Chociaż jest bardzo pomocna, ma problem z rozwiązywaniem własnych problemów. Woli od nich uciekać i skupiać się na pomaganiu innym. Beata potrzebuje partnera, który będzie dla niej podporą w trudnych chwilach. Życie rodzinne jest dla niej szalenie ważne. Dba o ognisko domowe, męża i dzieci, często zaniedbując własne potrzeby.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

