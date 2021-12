Imieniny Beaty 22.12. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Beaty?

Beata nie jest kobietą, która pragnie piąć się po szczeblach kariery. Obowiązki stara się wykonywać sumiennie, nie próbuje jednak się przebijać i raczej trzyma się na uboczu. Bardziej pasjonuje ją działanie charytatywne i poświęcanie się dla dobra innych. Jest bardzo ciepłą i troskliwą osobą, jednak do tego stopnia, że innym ludziom ciężko jest to zrozumieć. Beata żyje według własnych zasad. Z życia stara się czerpać garściami. Kocha spędzać czas na łonie natury. Chociaż jest bardzo pomocna, ma problem z rozwiązywaniem własnych problemów. Woli od nich uciekać i skupiać się na pomaganiu innym. Beata potrzebuje partnera, który będzie dla niej podporą w trudnych chwilach. Życie rodzinne jest dla niej szalenie ważne. Dba o ognisko domowe, męża i dzieci, często zaniedbując własne potrzeby.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.