Imieniny Benedykta. Najbliższe wypadają 7.07. Życzenia imieninowe dla Benedykta

Imię Benedykt jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Benedykta wypadają 12 stycznia, 16 kwietnia, 11 lipca oraz 13 listopada. x000D x000D Benedykt jest osobą zaradną i samodzielną. Lubi podejmować samodzielne decyzje i ufa swojej własnej intuicji. Cechuje go sumienność i skrupulatność. Ma kilku zaufanych przyjaciół. Często lubi przebywać w samotności i realizować swoje zainteresowania. Chętnie podróżuje i poznaje nowe zakątki świata. W pracy ceni sobie niezależność i woli pracować samodzielnie. Bardzo angażuje się w wykonywane zadania, kiedy może działać w pojedynkę. Ma swoje zdanie na wiele tematów i potrafi podejmować trudne decyzje.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.