Imieniny Bernarda. Najbliższe wypadają 1.06. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Bernarda

Imię Bernard ma pochodzenie staroniemieckie. Imieniny Bernarda wypadają 12, 16, 19 stycznia, 7, 9, 16, 18 lutego, 12 marca, 14, 16 kwietnia, 20 maja, 1, 15, 29 czerwca, 2 lipca, 10, 11, 20, 21 sierpnia, 14 września, 14, 21 października, 4 grudnia. x000D x000D Bernard jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. Ma swoje własne zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych ludzi. Nie jest bardzo towarzyski, ma małe grono zaufanych przyjaciół. Jest skryty i nie lubi się zwierzać ze swoich problemów i rozterek. Znajomi cenią go za uprzejmość i mogą na nim polegać. W pracy jest sumienny i systematyczny. Bardzo lubi zmiany i nowe wyzwania. Szybko rozwiązuje problemy i dąży do wyznaczonych celów. Najlepiej sprawdzi się w roli przywódcy.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

