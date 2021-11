Imieniny Blanki 1.12. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Blance?

Blanka to kobieta, która chadza własnymi ścieżkami. Potrzebuje dużo swobody i możliwości wyrażania siebie. Ma silnie poczucie piękna i estetyki. Najlepiej czuje się w zawodach, w których może rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Blanka nie czuje się komfortowo w korporacjach oraz tam, gdzie ściśle musi trzymać się określonych zasad. Blanka nie lubi zobowiązań i stałych związków. Jest kokietką i lubi zdobywać mężczyzn. Rozgląda się za partnerem, który będzie potrafił zapewnić jej luksusowe życie. Jej artystyczna dusza nie pozwala na przywiązywanie się do przyziemnych spraw.

Prześlij Blance miłe życzenia imieninowe

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.