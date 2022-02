Imieniny Błażeja. Najbliższe wypadają 3.02. Wiersze imieninowe dla Błażeja

Imię Błażej ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Błażeja wypadają 3 lutego, 15 lipca oraz 29 listopada. x000D x000D Błażej jest osobą energiczną i spontaniczną. Nie zastanawia się zbyt długo i szybko podejmuje decyzje. Cechuje go pomysłowość i kreatywność. Jest otwarty i chętnie nawiązuje nowe znajomości. Ma wielu przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Chętnie zwierza się innym. Można na niego liczyć i mu zaufać. Przyjaciele cenią go za ciekawe rozmowy i bezpośredniość. W pracy jest aktywny i szybko wykonuje powierzone mu obowiązki. Lubi nowe wyzwania i nie znosi nudy w pracy. Ciężko znosi wszelkie porażki i niepowodzenia. Dobrze mu się pracuje w zespole i świetnie sprawdzi się jako jego przywódca.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.