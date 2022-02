Imieniny Błażeja. Najbliższe wypadają 3.02. Życzenia z okazji imienin dla Błażeja

Imię Błażej ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Błażeja wypadają 3 lutego, 15 lipca oraz 29 listopada. x000D x000D Błażej jest osobą energiczną i spontaniczną. Nie zastanawia się zbyt długo i szybko podejmuje decyzje. Cechuje go pomysłowość i kreatywność. Jest otwarty i chętnie nawiązuje nowe znajomości. Ma wielu przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Chętnie zwierza się innym. Można na niego liczyć i mu zaufać. Przyjaciele cenią go za ciekawe rozmowy i bezpośredniość. W pracy jest aktywny i szybko wykonuje powierzone mu obowiązki. Lubi nowe wyzwania i nie znosi nudy w pracy. Ciężko znosi wszelkie porażki i niepowodzenia. Dobrze mu się pracuje w zespole i świetnie sprawdzi się jako jego przywódca.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.