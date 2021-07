Imieniny Bogdana. Najbliższe wypadają 17.07. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Bogdana

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bogdan?

Imię Bogdan ma pochodzenie starosłowiańskie. Imieniny Bogdana wypadają 6 lutego, 19 marca, 17 lipca, 10, 31 sierpnia, 2 września, 9 listopada. x000D

Bogdan jest osobą energiczną i pewną siebie. Cechuje go ambitność i wytrwałość w dążeniu do celu. Jest towarzyski i skrupulatnie dobiera grono swoich znajomych. Przyjaciele cenią go za życzliwość i uczynność. Nie jest skory do zwierzeń, jednak bardzo chętnie pomaga swoim bliskim i służy dobrą radą. W pracy jest ambitny i zawsze wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Nie działa według planu, woli spontaniczność, która nie zawsze wychodzi mu na dobre. Umie przyznawać się do błędu.