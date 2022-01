Imieniny Bogumiła. Najbliższe wypadają 13.01. Życzenia na imieniny dla Bogumiła

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bogumił?

Bogumił pochodzi z języka słowiańskiego. Oznacza miłujący Boga. Bogumił imieniny obchodzi 13, 18 stycznia, 5 marca, 10 czerwca.

Bogumił to mężczyzna dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany i pracowity. Nie zależy mu na rozgłosie, ale na szacunku. Można na nim polegać, bo zawsze wypełnia swoje obowiązki, nie wykorzystując do tego innych. Jest świetnym organizatorem, ale przez swoją nieśmiałość nie wychyla się. Jest człowiekiem bardzo lubianym i szanowanym. Nie gada, co mu ślina na język przyniesie. Jego wypowiedzi są bardzo wyważone. W towarzystwie woli słuchać niż mówić. Świetnie sprawdzi się w roli psychologa, tłumacza lub naukowca. Kobiety traktuje z należytym szacunkiem. Jest bardzo szarmancki. W związku potrafi być bardzo romantyczny. Nie zrani swojej wybranki, ponieważ nie wyobraża sobie skrzywdzić, tak ważnej i bliskiej mu osoby. Dzieci będzie wychowywał solidnie. W jego rodzinie na zabraknie spokoju, opanowania i dobrego wychowania oraz czułości.