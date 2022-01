Imieniny Bogumiła. Najbliższe wypadają 18.01. Wierszyki imieninowe dla Bogumiła

Bogumił to mężczyzna dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany i pracowity. Nie zależy mu na rozgłosie, ale na szacunku. Można na nim polegać, bo zawsze wypełnia swoje obowiązki, nie wykorzystując do tego innych. Jest świetnym organizatorem, ale przez swoją nieśmiałość nie wychyla się. Jest człowiekiem bardzo lubianym i szanowanym. Nie gada, co mu ślina na język przyniesie. Jego wypowiedzi są bardzo wyważone. W towarzystwie woli słuchać niż mówić. Świetnie sprawdzi się w roli psychologa, tłumacza lub naukowca. Kobiety traktuje z należytym szacunkiem. Jest bardzo szarmancki. W związku potrafi być bardzo romantyczny. Nie zrani swojej wybranki, ponieważ nie wyobraża sobie skrzywdzić, tak ważnej i bliskiej mu osoby. Dzieci będzie wychowywał solidnie. W jego rodzinie na zabraknie spokoju, opanowania i dobrego wychowania oraz czułości.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!