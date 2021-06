Imieniny Bogusława. Najbliższe wypadają 1.07. Wierszyki imieninowe dla Bogusława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bogusław?

Bogusław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który sławi Boga. Imieniny Bogusława obchodzimy 29 kwietnia, 18 grudnia.

Bogusław to szczery i otwarty facet. Nie lubi się nad wyraz wysilać. Nie dlatego, że jest leniwy. Po prostu woli z życia czerpać przyjemności niż się przepracowywać. Życie z nim jest przyjemne i pełne wrażeń. Nigdy nie można się z nim nudzić. Poszukuje partnerki, która będzie mieć podobny do niego charakter. Musi być wyrozumiała, lubić się bawić i nie przejmować błahostkami. Do tego być spontaniczna, ponieważ Bogusław lubi zaskakiwać i wybierać się często w podróże bez ich planowania.