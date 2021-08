Imieniny Bogusławy 18.08. Życzenia imieninowe dla Bogusławy

Bogusława jest pomocną i uśmiechniętą kobietą. Jest wrażliwa na krzywdę innych, nigdy nikomu nie odmówi pomocy. Swoją miłość przelewa na bliskich, bywa nadopiekuńcza. Warto Bogusławę wyręczać i pomagać jej w różnych ciężkich czynnościach, gdyż bierze na siebie zbyt dużo obowiązków i wpada przez to w monotonię. Robi się wtedy zgorzkniała i nie do zniesienia. Bogusława najlepiej czuje się w zawodach opartych na kontakcie z innymi ludźmi oraz takimi, które polegają na niesieniu pomocy innym.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...