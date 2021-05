Imieniny Bogusławy 29.05. Oryginalne życzenia imieninowe dla Bogusławy

Bogusława jest pomocną i uśmiechniętą kobietą. Jest wrażliwa na krzywdę innych, nigdy nikomu nie odmówi pomocy. Swoją miłość przelewa na bliskich, bywa nadopiekuńcza. Warto Bogusławę wyręczać i pomagać jej w różnych ciężkich czynnościach, gdyż bierze na siebie zbyt dużo obowiązków i wpada przez to w monotonię. Robi się wtedy zgorzkniała i nie do zniesienia. Bogusława najlepiej czuje się w zawodach opartych na kontakcie z innymi ludźmi oraz takimi, które polegają na niesieniu pomocy innym.

Bogusława to imię pochodzenia starosłowiańskiego i jest żeńskim odpowiednikiem imienia Bogusław. Bogusława imieniny obchodzi 13 stycznia, 24 lutego, 20, 22 marca, 18 kwietnia, 19, 29 maja, 1 lipca.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.