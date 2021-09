Imieniny Bohdana. Najbliższe wypadają 2.09. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Bohdana

Imię Bohdan ma pochodzenie słowiańskie i wywodzi się od imienia Bogdan. Imieniny Bohdana wypadają 6 lutego, 19 marca, 17 lipca, 10 sierpnia, 31 sierpnia, 2 września oraz 9 listopada. x000D x000D Bohdan jest osobą sumienną i zorganizowaną. Nie podejmuje szybkich decyzji, woli się zastanowić i wszystko przemyśleć. Cechuje go pogoda ducha i poczucie humoru. Ma wielu przyjaciół, z którymi chętnie spędza czas. Zawsze można na niego liczyć, chętnie pomoże znajomym i doradzi najlepsze rozwiązanie. W pracy jest uporządkowany i opanowany. Chętnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Jest inteligentny i lubi zdobywać nową wiedzę.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!