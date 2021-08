Imieniny Bolesława. Najbliższe wypadają 19.08. Wierszyki imieninowe dla Bolesława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bolesław?

Bolesław pochodzi z języka starosłowiańskiego. Bolesław imieniny obchodzi 29 stycznia, 12, 28 czerwca, 23 lipca, 19 sierpnia.

Bolesław jest mężczyzną, który stale musi być w ruchu. Nie pociąga go życie rodzinne i wicie ciepłego gniazda. Szuka kobiety, którą będzie się mógł chwalić. Bolesław lubi być podziwiany przez innych i stale szuka rozgłosu. Bolesław jest lubiany w towarzystwie i często zapraszany na spotkania. Wśród przyjaciół musi wieść prym. Często się przechwala, jednak ci, którzy dobrze go znają wiedzą, że nie jest to groźne i taki już po prostu jest.