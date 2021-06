Imieniny Bożeny 20.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Bożenie?

Bożena to energiczna i zaradna kobieta. Sukcesy osiąga jednak dzięki znajomościom, a nie dzięki własnemu zaangażowaniu i pracy. Jednak nie zależy jej na wysokich stanowiskach, a jedynie na stabilnej pracy, która zapewni jej spokojne życie. Bożena ma duże grono przyjaciół. Lubi plotkować. Nie znosi nudy i stale w jej życiu musi się coś dziać. Mimo swoich skłonności plotkarskich cieszy się dobrą opinią wśród znajomych. Jest równocześnie bardzo pomocna. Bożena nie dąży do założenia rodziny. Pasjonuje ją podróżowanie i od rodzinnych obiadków woli spotkania towarzyskie.

Wyślij Bożenie oryginalne życzenia na imieniny

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.