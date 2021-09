Imieniny Bronisława. Najbliższe wypadają 3.09. Życzenia i wierszyki na imieniny Bronisława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Bronisław?

Bronisław jest imieniem pochodzenia słowiańskiego. Oznacza tego, który broni sławy. Bronisław imieniny obchodzi 12 czerwca, 18 sierpnia, 1, 3, 6 września, 6 października, 1 grudnia.

Bronisław jest bardzo sumiennym i solidnym mężczyzną, który zawsze wypełnia swoje obowiązki. To wymarzony pracownik i solidny fachowiec. Jednak nie żyje samą pracą. Nie jest typem pracoholika. Nie przynosi do domu problemów z pracy. W relacjach jest dosyć trudny, ponieważ jest kapryśny i humorzasty. Mimo to ma grono oddanych przyjaciół, którzy zawsze mogą na niego polegać. Wobec kobiet jest bardzo wymagający, jednak sam również bardzo angażuje się w związek.